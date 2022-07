VIDEO. Incident grav in Cluj. Amenintari cu toporul dupa o sicanare in trafic

Doi soferi din Cluj au organizat ieri un spectacol de zile mari, pentru alti participanti la trafic, in momentul in care s-au luat la bataie chiar in mijlocul drumului. Scandalul a fost filmat de un martor, care asemeni altor soferi era nedumerit initial de motivul ambuteiajului in Juc-Herghelie.Unul dintre cei doi barbati implicati in altercatie a scos si un topor din portbagaj. Politistii clujeni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor ... citeste toata stirea