VIDEO. Incident la Gara Cluj! Politistii acuzati de nepasare fata de un barbat cazut pe trotuar, in statie, pentru a manca shaorma: "Deh, shaorma e prima"

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 07 August 2025, ora 13:29
13 citiri
UPDATE ora 16:17
Reprezentantii IPJ Cluj a transmis un punct de vedere pentru Stiri de Cluj referitor la situatia semnalata in video-ul postat pe retele sociale de un clujean, in care politistii au fost acuzati ca au fost nepasatori fata de un barbat cazut pe asfalt in statie.

"In data de 7 august a.c., in jurul orei 01.00, un echipaj al Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca, aflat in proximitatea Garii din municipiu, a observat un barbat care statea intins pe jos in statia de tramvai. In acest sens, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

