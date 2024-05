VIDEO. Inconstienta la cote maxime! Un sofer "meserias" din Cluj a intrat pe contrasens si era sa se izbeasca frontal cu cel care circula regulamentar

Inconstienta unora este de neconceput si poate duce la adevarate tragedii, mai ales daca vorbim despre soferii "meseriasi" care cred ca li se cuvine tot drumul.Un sofer din judetul Cluj a fost suprins in timp ce se "grabea" spre nu stiu unde, intrand astfel pe contrasens si fiind la doar un pas de o tragedie.In imagini se poate vedea cum acesta intra in depasire in curba, pe ... citește toată știrea