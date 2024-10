VIDEO: Indragitul actor clujean Florin Piersic a vorbit despre problemele sale medicale: ,,Trebuia acum sa fiu undeva intr-o stea si sa va fac cu mana"

Florin Piersic, unul dintre cei mai indragiti actori din Romania, a vorbit despre experientele medicale prin care a trecut in ultimele luni.Momentan, artistul de 88 de ani se afla la un hotel din Ungaria, unde se bucura de putina relaxare. Desi a trecut prin clipe grele, actorul mentioneaza ca se simte bine si le multumeste fanilor si cunoscutilor pentru sustinere."Sunt fericit pentru ca sunt impreuna cu dumneavoastra, in primul rand, si in al doilea rand, si in al doilea rand, pentru ca ... citește toată știrea