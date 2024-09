VIDEO. Interventie de urgenta a pompierilor din Cluj pentru stingerea unui incendiu care a cuprins mai multe utilaje in Salaj

Pompierii clujeni au intervenit noaptea trecuta pentru a sprijini colegii din Salaj in stingerea unui incendiu care a afectat doua utilaje si a pus in pericol alte trei excavatoare si un buldoexcavator in localitatea Petrinzel, comuna Almas.Din fericire, nu au fost persoane care sa necesite asistenta medicala in urma incidentului, a transmis ISU Cluj."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in cursul noptii trecute, in sprijinul pompierilor salajeni, pentru stingerea ... citește toată știrea