VIDEO. Lacul din Parcul Feroviarilor folosit ca piscina de copiii Clujului. Orasul are nevoie urgent de un strand municipal, dar cine sa-l faca?

In zilele toride de vara, copiii din Cluj-Napoca si-au gasit refugiu in lacul din Parcul Feroviarilor, transformandu-l intr-o piscina improvizata pentru a se racori.Lipsa unui strand municipal adecvat ii obliga pe clujeni sa caute solutii neconventionale pentru a face fata caniculei.E trist sa vedem copiii nevoiti sa se scalde intr-un lac care nu este destinat acestui scop. Avem nevoie de un strand municipal unde sa ne putem racori in siguranta si confort.Strandul Municipal, pentru cei care ... citește toată știrea