VIDEO Lansarea candidatilor PNL Cluj / Emil Boc: In ultimii 20 de ani, bugetul municipiului a crescut de la 40 de milioane de euro la peste 800 de milioane / Alin Tise: Romania n-a facut cea ce trebuia, adica o reforma administrativa

Liberalii clujeni si-au lansat, sambata, cu mare fast candidatii pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie, in prezenta liderului de partid Nicolae Ciuca, fost premier si posibil viitor candidat la presedintia Romaniei. Principalii candidati ai Clujului, Emil Boc pentru primaria municipiului, Alin Tise pentru sefia Consiliului Judetean si Daniel Buda pentru Parlamentul European au fost in centrul atentiei cu discursurile sustinute in fata a peste 800 de membri de partid din intreg ... citește toată știrea