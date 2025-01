VIDEO LIVE Accident Calea Baciului, Cluj, surprins de Camerele de Supraveghere: Soferul dubei a asteptat mult in intersectie. A fost izbit de un BMW

VIDEO LIVEAccident pe Calea Baciului din Cluj surprins de camerele de supraveghere. Soferul dubitei a asteptat 1' 20" sa iasa in intersectie si a fost izbit de un BMWAccident rutier de astazi, 24 ianuarie 2025, de la 15:36 de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca a fost surprins LIVE de camerele de supraveghere. In incident au fost implicate un autoturism BMW si o dubita, coliziunea avand loc in apropierea benzinariei Petrom din Baciu.Imaginile de pe camerele de supraveghere au suprins LIVE ... citește toată știrea