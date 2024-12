VIDEO LIVE Cum s-a produs accidentul surprins LIVE la Metro Cluj: Un tanar nu s-a asigurat si a urmat un accident cu trei masini implicate

In seara de 6 decembrie 2024, in jurul orei 21:20, politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs pe DN1 - E60, in comuna Floresti, judetul Cluj, pe sensul de mers Oradea - Cluj-Napoca. Evenimentul, care a fost filmat LIVE, s-a soldat cu pagube materiale, fara victime.Conform primelor cercetari efectuate la fata locului, un barbat de 29 de ani, din municipiul Turda, care se afla la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzator in momentul schimbarii benzii ... citește toată știrea