VIDEO LIVE Momente de groaza pe un drum din Cluj: "Atentie, ucigas in libertate! Daca nu franam, eram in ambulanta" Imagini camera de bord

Un sofer a fost la un pas de tragedie dupa ce un camion a virat brusc stanga, fara sa se asigure, taindu-i calea in ultimul moment. Incidentul a fost surprins de camera de bord a masinii, iar imaginile sunt de-a dreptul socante.Totul s-a petrecut la intrarea in localitatea Mera, in jurul orei 16:15. Filmarea arata cum soferul camionului vireaza brusc stanga sa intre la benzinarie desi este linie continua, fara o minima asigurare, fortandu-l pe cel ce venea pe contrasens si care a filmat totul ... citește toată știrea