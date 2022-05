VIDEO - "Lupta" pe cinste intre o cioara si un sobolan in centrul municipiului Cluj-Napoca: "Clujul cu multe stele!"

Daca pana acum ati crezut ca le-ati vazut pe toate, va inselati amarnic. In "Clujul de cinci stele" nimic nu este imposibil, iar natura este de acord cu aceasta afirmatie. Un clujean a surprins o "lupta pe viata si pe moarte" in plina strada, insa, contrar asteptarilor, in batalia strasnica nu au participat oameni, ci o cioara si un sobolan de dimensiuni mari.In imaginile surprinse de un locuitor din Cluj-Napoca se observa cum o cioara incearca sa ridice un sobolan de la sol tragandu-l de ... citeste toata stirea