VIDEO: Magie de Sarbatori la Cluj! ,,Ursii" au invadat orasul! Colindatorii costumati au facut SHOW pe strazi

Colindatorii mascati au facut spectacol pe strazile din Cluj-Napoca!Duminica seara, un grup de colindatori, multi dintre ei deghizati in ursi sau cu tobe si costume traditionale au iesit pe strazi, spre bucuria clujenilor. Acestia s-au plimbat prin fata Teatrului National, fiind fotogratiati si filmati de trecatori.Ce este Jocul ursilor?Jocul ursilor este o traditie straveche, care isi are originile dinainte de crestinate. Acesta este specific sezonului sarbatorilor de iarna, mai ales in ... citește toată știrea