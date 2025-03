VIDEO Manifest pro-european si la Cluj, pe ploaie: "Romania nu uita: Europa-i casa ta!"

"Democratie, nu tiranie", striga o mana de tineri adunati la manifestatia Pro Europa convocata pentru 16 martie, de grupul Studenti pentru Democratie cei care au organizat si in toamna anului trecu proteste dupa turul I al alegerilor prezidentiale. Deja la Bucuresti, in Piata Victoriei a avut loc cu o zi inainte o alta demonstratie maniferst pro europa in care participantii "au aprins o inima europeana", simbol al protestelor anti coruptie si pro europene care au avut loc deja in Romania. Multi ... citește toată știrea