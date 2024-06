VIDEO Metroul de Cluj a inceput oficial in Floresti la tablita cu statia Esara Motilor. Seful de proiect: "Vreau sa ii rog pe clujeni si floresteni sa aiba incredere si sa creada in acest proiect. Si atunci cand vor veni momente grele, care vor fi in prim

Lucrarile la metroul Clujului au fost deschise oficial in Floresti, in zona strazii Sesul de Sus, unde oficialii Clujului dar si cei ai Guvernului Romaniei au pus prima lopata la viitorul tren subteran care va aduce descongestia traficului. Santierul a fost marcat simbolic cu o tablita care anunta oamenii ca, unde s-a pus prima lopata de pamant, va fi statia Calea Motilor.Lucrarile vor avea are o durata de executie de 8 ani. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat ca linia de ... citește toată știrea