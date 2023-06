Ministrul Educatiei Ligia Deca a declarat vineri, in conferinta de presa in care face clarificari in legatura cu ordonanta privind majorarea salariilor din sistemul de invatamant, ca toate salariile din sistemul educatie cresc.Deca a calificat drept false mai multe informatii referitoare la continutul avizului Consiliului Legislativ, precum si afirmatiile potrivit carora de fapt salariile scad. Deca a mai afirmat ca salariul mediu in educatie creste in luna iunie pana spre 8500 de lei brut, ... citeste toata stirea