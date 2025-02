VIDEO Moment epocal la Cluj: S-a introdus primul pilon forat la metroul Clujului. Urmeaza inca 95, pentru consolidarea unui deal care o ia la vale

Astazi, 25 februarie 2025, lucrarile de constructie pentru metroul din Cluj-Napoca au facut un pas esential inainte, cu inceperea consolidarii terenului pe santierul din zona Floresti. In prezenta autoritatilor si a echipelor tehnice, a fost amplasat primul pilon forat (minutul 7'15"), un moment semnificativ in procesul de pregatire a terenului pentru intrarea in subteran a cartitei, care va sapa tunelurile pentru metrou."Astazi suntem aici pentru ca incep lucrarile de consolidare cu piloti ... citește toată știrea