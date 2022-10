Vineri, seara concertelor in Piata Unirii, dar si in Piata MuzeuluiNicole Cherry - Piata Unirii - 18:30Oana Dragomir & Zoltan Kacso - Piata Muzeului -18:45Boemis - Piata Muzeului -19:25Best of Broadway - Parcul Iulius Mall- 19:30Compact - Piata Unirii - 19:30Ionut Mangu & Friends - Piata Muzeului -20:05The Motans - ... citeste toata stirea