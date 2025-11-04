Editeaza

VIDEO: Momentul cand pilotul a cerut ajutor azi-noapte la aterizarea pe Aeroportul Cluj a cursei Bergamo, deoarece copilotului i s-a facut rau: "Ajutor"

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:48
Momente de tensiune in noaptea de luni spre marti pe cursa Bergamo-Cluj, dupa ce copilotului unei aeronave Ryanair i s-a facut brusc rau in timpul zborului inainte de aterizare. Pilotul a cerut imediat sprijinul turnului de control pentru a ateriza pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj-Napoca.
Potrivit inregistrarii comunicatiei dintre echipaj si turnul de control, dialogul s-a desfasurat astfel:

Pilot: "Pista 25 libera pentru aterizare. Ajutor!"

Turnul de control: "Primit. Ramaneti

