VIDEO. Momentul exploziei din Dej, surprins de camerele de supraveghere. "A sunat ca o bomba!"

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 11:48
34 citiri
O explozie puternica a zguduit, joi seara, municipiul Dej, provocand moartea unui barbat in varsta de 53 de ani si distrugerea completa a locuintei acestuia. Deflagratia s-a produs in jurul orei 19:30, pe strada Mihai Viteazu, si a fost surprinsa de o camera de supraveghere din cartier.
Potrivit primelor informatii, in momentul exploziei in imobil se afla doar proprietarul. Sotia acestuia se intorcea ...citește toată știrea

