VIDEO - Momentul in care Culita Sterp a facut accidentul de la Cluj! A trecut pe ROSU

Cantaretul Culita Sterp, 30 de ani, a produs un accident in noaptea de miercuri spre joi, in Cluj-Napoca, conducand cu viteza excesiva.Acesta venea dinspre Bulevardul Eorilor, cu viteza excesiva, a intrat pe rosu direct in fata unui taximetrist care circula normal, avand verde la semafor.onform cercetarilor preliminare, impactul ar fi avut loc intre autoturismul condus de un Culita Sterp, in varsta de 30 de ani, din judetul Hunedoara, si un autoturism la volanul caruia se afla un barbat, de ... citeste toata stirea