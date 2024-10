VIDEO: Momentul inscenarii accidentului din Cluj cu patru masini de LUX, in care un Lamborghini de 100.000 de euro a fost distrus pentru asigurare

Accidentul spectaculos, filmat LIVE in septembrie 2024 pe strazile din Cluj-Napoca, capata noi dimensiuni dupa ce autoritatile au descoperit ca ar fi fost, de fapt, o inscenare. In imaginile surprinse, un BMW loveste violent un Lamborghini, care este proiectat sub un Opel, declansand un lant de coliziuni ce implica si un Audi. Acum, procurorii sustin ca acest accident a fost planificat cu scopul de a incasa despagubiri de la asiguratorii RCA si CASCO.Momentul impactului, surprins LIVE, ... citește toată știrea