VIDEO MOMENTUL LIVE al accidentului de la Cluj, in care ambulanta este spulberata de masina unui livrator. Imagini ce va pot afecta emotional!

Imaginile VIDEO surprind LIVE accidentul rutier grav care s-a petrecut aseara in Cluj-Napoca la intersectia B-dul 21 decembrie cu strada Paris, cand o ambulanta aflata in misiune a fost lovita de masina unui curier si proiectata intr-un autobuz care circula pe sens opus. Momentul impactului a fost surprins VIDEO.Accidentul s-a produs pe 6 noiembrie 2024, in jurul orei 20:50, in intersectia dintre Bulevardul 21 Decembrie 1989 si strada Paris. Din primele cercetari, potrivit IPJ Cluj "a reiesit ... citește toată știrea