VIDEO. Nicolae Ciuca a anuntat ruperea coalitiei cu PSD: "Se opreste aici"

Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat pe Facebook ruperea coalitiei cu PSD. Fostul prim-ministru a spus ca liberalii vor ramane in guvern, pe motiv ca vrea sa impiedice abuzurile PSD.Anuntul lui Ciuca a venit la o zi dupa ce tot seful PNL spusese ca in cazul in care Marcel Ciolacu va castiga alegerile, el ar pregati o guvernare PSD-AUR."Stimati romani, inca o data, nu comentez decizia CCR, dar consecintele ultimei decizii pun un mare semn de intrebare privind democratia din Romania. ... citește toată știrea