VIDEO - Nicolae Ciuca, dupa cresterea nejustificata a pretului la carburanti: "Nu voi permite nimanui sa profite de aceasta situatie"

Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, dupa sedinta cu sefii ai multor institutii de verificare si control, ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucrana, incat sa se ajunga la "cresterea nejustificata a pretului la carburanti"."Statul roman are obligatia de a-si proteja cetatenii, de a-si proteja economia, mai ales in aceasta perioada complicata provocata de invazia militara rusa in Ucraina. Nu voi permite nimanui sa profite de aceasta ... citeste toata stirea