VIDEO. Ninge in Cluj-Napoca si Floresti! Au cazut primii fulgi de zapada din acest sezon. Se simte un aer de sarbatori in Cluj!

Iarna isi intra incet, incet in drepturi. In Cluj-Napoca si Floresti au cazut marti seara primii fulgi de zapada din acest sezon.Locuitorii din Cluj-Napoca si Floresti au fost intampinati de o ninsoare usoara, care a adus un strop de magie de iarna in oras si in imprejurimi.Chiar daca stratul de zapada nu s-a depus, primii fulgi au reusit sa creeze o atmosfera de sarbatoare si sa bucure pe toti cei care asteapta venirea iernii. ... citește toată știrea