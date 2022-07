Intr-o perioada in care trecem de la canicula la furtuni, iar mai apoi din nou la canicula, nu ar trebui sa ne mai uimeasca deloc vremea, insa, nimeni nu se astepta sa ninga in luna iulie.S-a inttmplat in masivul Bucegi, in apropiere deVarful Omu. Mai exact, imaginile au fost ... citeste toata stirea