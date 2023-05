O camioneta a luat foc in zona comunei Negreni, situata pe traiectoria drumului E60, care face legatura dintre Cluj-Napoca si Oradea.Se pare ca autoturismul ar fi luat foc in aceasta dupa masa de marti, 16 mai, in jurul orei 15.00. Din ultimele informatii aparute, incendiul a fost stins, insa traficul este inca ingreunat.UPDATEPompierii au ... citeste toata stirea