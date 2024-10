VIDEO. O catelusa salvata de la moarte isi cauta o familie iubitoare din Cluj

Micuta Jilly, o catelusa de aproape 3 luni, a fost salvata de o inima mare de la un destin tragic, fiind adusa intr-un foster din Cluj pentru cateva zile.Catelusa este de talie mica si chiar daca inceputul vietii a fost unul trist, acum are sansa de a trai o viata frumoasa, alaturi de o familie iubitoare."Deparazitata, va fi si vaccinata, microcipata. E o minune de catelusa, cat o franzeluta. O dau in adoptie responsabila cu contract, in interios. Desigur, curtea este un bonus minunat. ... citește toată știrea