VIDEO O clujeanca traieste un cosmar de jumatate de an! Amenintari cu moartea si urmariri pe strada din cauza geloziei "Vin peste tine si te rup cu bataia"

Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 16:49
24 citiri
O tanara din Floresti a declarat pentru STIRI DE CLUJ ca este amenintata si urmarita de mai bine de jumatate de an de o alta fata din Cluj. Femeia spune ca totul ar fi pornit din gelozie, dupa ce ar fi schimbat cateva mesaje cu iubitul presupusei agresoare. De atunci, spune ca traieste un adevarat cosmar.
Potrivit declaratiilor oferite redactiei Stiri de Cluj, victima a fost hartuita constant in ultimele luni. "Din mai, deci deja de 7 luni, sunt amenintata de o anumita fata. Apeluri peste ...citește toată știrea

