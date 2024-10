VIDEO Operatiune uriasa la Cluj si in toata Romania! Peste 300 de perchezitii pentru trafic cu arme si munitii ilegale

Operatiune de amploare la Cluj si in toata tara! Peste 300 de perchezitii pentru trafic ilegal de arme si munitiiLa data de 4 octombrie 2024, politistii structurilor de arme, explozivi si substante periculoase, sprijiniti de alte structuri din domeniul politiei judiciare, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.G.P.R., au pus in executare 316 mandate de perchezitie domiciliara in toate judetele Romaniei, inclusiv la Cluj.Actiunea face parte dintr-un ... citește toată știrea