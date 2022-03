VIDEO Orasul blocat. Isterie in Cluj din cauza scumpirii carburantilor

Cozi peste tot azi in cartierele clujene dupa ce s-a scumpit carburantul.In unele localitati litrul de benzina ar fi ajuns azi la 11 lei.Clujul a fost de dupa-masa blocat. Pe Calea Turzii s-a format o coada de sute de metri, dar acelasi lucru s-a intamplat peste tot. Si in Grigorescu s-au format cozi de sute de metri, precum si pe Bulevardul Muncii.Motorina si benzina se vor scumpi cu maximum 15 bani, a anuntat in aceasta dupa-amiaza Ministrul Economiei, Virgil Popescu.Purtatorul de ... citeste toata stirea