In a treia zi de Pasti, cand unii mai merg la udat, patru clujeni, "iubitori" ai naturii, cu fost filmati pe Dealul Feleacului, in timp ce descarcau moloz."Poate ii facem de rusine pe urmatorii "domni" din video, care in a treia zi de Paste, isi debaraseaza cu nesimtire molozul pe Dealul Feleacului", ne-a transmis un cititor.Aruncarea ... citeste toata stirea