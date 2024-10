VIDEO. Pericol iminent pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca! "Doreii" care au lucrat in zona au intins o adevarata capcana pentru soferi

Soferii care circula pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca au fost expusi la un pericol major. "Doreii" care au executat lucrari in zona, au instalat un singur parapet de semnalizare, pe banda a doua de mers.Astfel, pe timp de noapte si in conditiile in care pe banda a doua se circula cu o viteza mai mare, conducatorilor auto le este extrem de greu sa vada din timp pericolul din fata si risca sa produca un accident tocmai din cauza parapetului de semnalizare a lucrarilor.Un sofer era sa ... citește toată știrea