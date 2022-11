VIDEO. Politistii clujeni au descins la adresele unor tineri banuiti de trafic cu substante interzise. Ce cantitate de droguri au gasit oamenii legii

O captura insemnata de droguri de mare risc a fost realizata de DIICOT in judetul Cluj. In cauza sunt instrumentate doua dosare penale, in care au fost puse in aplicare 5 mandate de aducere si au fost citate si audiate aproximativ 30 de persoane in calitate de martor."La data de 9 noiembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au desfasurat o actiune pe linia combaterii traficului de ... citeste toata stirea