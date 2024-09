VIDEO Pompierii clujeni, chemati in ajutor "in vecini"

Pompierii din judetul Cluj si-au ajutat colegii din Salaj azi noapte, dupa ce au luat foc mai multe utilaje."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in cursul noptii trecute, in sprijinul pompierilor salajeni, pentru stingerea flacarilor care au cuprins doua utilaje si au pus in pericol alte trei escavatoare si un buldoexcavator pe raza localitatii Petrinzel, comuna Almas.La fata locului a ajuns o autospeciala de ... citește toată știrea