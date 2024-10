VIDEO. Primaria Cluj i-a ridicat ABUZIV masina in 2022, pe motiv ca era "abandonata"! Azi a recuperat-o DISTRUSA: "Asteptam si Politia sa ia amprente"

4 octombrie 2024 pentru un clujean e o zi speciala. Astazi a reusit sa-si recupereze masina pe care Primaria Cluj i-a ridicat-o abuziv in anul 2022, pe motiv ca ar fi fost "prafuita" si respectiv abandonata. Dupa ani de lupta in instanta automobilul ajunge la proprietar, ne e greu sa credem insa, ca va mai putea fi folosit vreodata, luand in considerare stadiul deplorabil in care e predat. Desi a castigat primul proces tanarul nu se opreste la asta si spune ca vrea sa predea o lectie ... citește toată știrea