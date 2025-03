VIDEO Primaria Cluj introduce paza permanenta in 10 parking-uri pe care le administreaza / Boc: Din nefericire, in parkingurile noastre am observat distrugeri

Edilul Emil Boc transmite ca pentru a stopa vandalismul si alte infractiuni care au loc in incinta parking-urilor administrate de Primaria Cluj Napoca a decis sa instaleze sisteme de supraveghere video, dar si paza umana. Suma alocata de la bugetul local pentru aceste servicii este de aproximativ 4 milioane de lei pentru o perioada de 2 ani."De ce am fost nevoiti sa luam aceasta decizie.Din nefericire, in parking-urile noastre am observat distrugeri aleinfrastructurii, graffiti, consum de ... citește toată știrea