VIDEO - Protest la Colegiul National "Mihai Viteazul" Turda. Se cere demisia directoarei Codruta Andreica

Astazi, 28 noiembrie, in pauza mare, la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Turda s-a organizat un protest, in fata liceului, la care au participat mai multi elevi de clasa aXII-a, profesori ai liceului si parinti ai elevilor, toti solicitand la unison sa inceteze "circul" ("Vrem scoala, nu cirsc!") facut de directoarea Codruta Andreica si demisia de urgenta a acesteia.Situatia grava provocata de deciziile directoarei a dus la un demers nemaiintalnit in liceul turdean, fiind prima data cand ... citeste toata stirea