Partenerele detinutilor de la Penitenciarul Gherla au facut un adevarat spectacol in noaptea dintre ani. Fetele au adus artificii si au pus muzica la boxa in fata penitenciarului, pentru partenerii lor care sunt in inchisoare.In noaptea dintre ani, cateva fete s-au strans in fata Penitenciarului Gherla, la cativa metri distanta, pentru a-i surprinde pe baietii inchisi, noteaza ... citeste toata stirea