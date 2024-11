VIDEO Revoltator! O ambulanta a pierdut zeci de secunde, pe un drum din Cluj, din cauza unui sofer profesionist care a refuzat sa incetineasca

Un sofer de camion, cu numere de Bucuresti, a fost surprins pe un drum din judetul Cluj, in apropiere de Huedin, in timp ce refuza sa incetineasca si sa lase o ambulanta aflata in misiune sa il depaseasca.Pret de zeci de secunde, ambulanta, care avea in functiune avertizarile luminoase, a incercat fara succes sa depaseasca un camion. Soferul acestuia nu a parut deranjat de faptul ca din cauza sa ambulanta nu reuseste sa ajunga mai repede la destinatie.In astfel de cazuri, diferenta intre ... citește toată știrea