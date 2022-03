VIDEO - Rusia "se lauda" cu modelul de drona care a cazut in Bistrita-Nasaud, despre care ministrul Dincu spunea ca e "o jucarie de drona"

Intr-o filmare, ministrul rus al Apararii prezenta drona multifunctionala Orlan-10, folosita in razboiul din Ucraina pentru culegerea de informatii. O drona similara a cazut in urma cu putin timp in comuna Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, si era numita de ministrul Apararii Dincu "o jucarie de drona".Ministrul rus al Apararii a facut un film de prezentare pentru drona multifunctionala Orlan-10, pe care rusii ar folosi-o in razboiul din Ucraina pentru culegerea de informatii.Dronele Orlan-10 ... citeste toata stirea