VIDEO. S-a deschis o prima partie la Buscat! Sezonul sporturilor de iarna e pe cale sa inceapa in Cluj: "Tunurile produc zapada artificiala fara oprire"

Iubitorii sporturilor de iarna au avut parte de o surpriza in acest weekend! Partia de saniute din Buscat, statiunea Muntele Baisorii, a fost deschisa, in intervalul 10:00 - 17:00.Sezonul de schi la Buscat ar putea fi deschis cat de curand. Conform administratorilor partiei, tunurile produc zapada artificiala de cateva zile.Ei au transmis ca vor dezvalui care este data oficiala de deschidere a sezonului de schi in cel mai scurt timp."De cateva zile, tunurile produc zapada artificiala fara ... citește toată știrea