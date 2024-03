VIDEO Sabin Sarmas, oficial, pentru Primaria Cluj: "Candidez ca independent. Ma voi lupta pentru orasul in care jumatate din locuitori nu isi mai permite sa traiasca iar cealalta jumatate e ignorata complet

Deputatul PNL Sabin Sarmas si-a anuntat vineri, oficial, candidatura la Primaria Cluj Napoca, subliniind ca va candida ca independent "din partea clujenilor invizibili", adica a celor care locuiesc si traiesc in acest oras si care se lovesc permanent de indiferenta, cinismul si lipsa de preocupare din partea autoritatilor.Pentru ca nu va avea in spate umbrela partidului sau, Sabin Sarmas afirma ca e constient ca alegerea candidaturii independente ii poate limita sansele de castig in alegerile ... citește toată știrea