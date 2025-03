VIDEO Scandal violent in trafic la Cluj! Un sofer agresiv a facut circ: A amenintat si injurat in plina strada, dupa si-a pierdut cumpatul din nimic

Va avertizam ca video-ul contine limbaj licentios!Scandal in trafic la Cluj! Un sofer a amenintat si injurat in plina strada. Scandalul a pornit de la un incident minorUn incident scandalos a avut loc aseara, 6 martie 2025, in jurul orei 22:24, pe strada Gladiolelor din Cluj, cand un sofer a facut un adevarat circ in trafic pentru nimic, injurand si amenintand un alt sofer. Camera de bord a acestuia din urma a surprins tot incidentul, iar soferul a trimis imaginile la Stiri de Cluj pentru a ... citește toată știrea