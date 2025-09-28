Editeaza

VIDEO. Scena socanta la Cluj: Animale sacrificate si eviscerate la marginea padurii Faget - Atentie, imagini cu impact emotional

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 11:48
Un clujean a facut o descoperire tulburatoare in padurea Faget, la marginea lizierei dinspre Feleacu, dupa Observatorul Astronomic. Alalataieri dimineata, in timp ce iesise la alergare, barbatul a dat peste doua animale sacrificate si eviscerate, despre care presupune ca sunt o capra si o oaie.

Martorul a povestit pentru Stiri de Cluj ca scena era proaspat intamplata:

"Scena asta de groaza am descoperit-o alaltaieri dimineata, in jurul orei 9. Cu siguranta se intamplase de putin timp, pentru ...citește toată știrea

