VIDEO Scene de cosmar aseara in Cluj-Napoca! Clujeanul care a incendiat o masina dupa un conflict violent cu coproprietarul a ajuns dupa gratii

Scene de cosmar aseara in cartierul Dambul Rotund din Cluj-Napoca, pe strada Scolii! Un barbat, in varsta de 56 de ani, care a incendiat o masina Skoda Fabia, a fost retinut de catre politisti.Barbatul era coproprietarul terenului pe care era parcata masina, iar proprietarul masinii era celalalt coproprietar al terenului. Inainte de a incendia autovehiculul, barbatul in varsta de 56 de ani a vandalizat-o.Barbat retinut pentru distrugerea intentionata a unui autoturism"Politistii Serviciului ... citește toată știrea