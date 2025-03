VIDEO Scene socante in seara asta intr-un mall din Cluj: Un barbat s-a autosatisfacut intr-o cabina de proba, sub privirile ingrozite ale unei tinere

Un incident revoltator a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:53, intr-un magazin de haine dintr-un mall din Cluj-Napoca. O tanara a fost martora unei scene de neimaginat in timp ce isi astepta iubitul sa probeze haine. Un barbat, de aproximativ 30 de ani, s-a masturbat in apropierea sa, in cabina de proba, privind-o insistent.Femeia, socata timp de cateva ore, nu a reusit sa alerteze personalul magazinului si nici macar pe iubitul sau imediat dupa incident, fiind coplesita de teama si ... citește toată știrea