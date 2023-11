Traversarea strazii este un adevarat pericol in fiecare dimineata, in Jucu. In zona sunt treceri de pietoni, dar nu sunt semaforizate, asa ca pietonii sunt in pericol permanent.Daca nu se pune semafor, ar trebui macar sa fie pasarela."Cate accidente trebuie sa se mai intample la trecerile de pietoni din Jucu? Mama mea trece in fiecare dimineata strada in zona Panemar in Jucu de Mijloc si este a doua dimineata in care se ciocnesc masinile din cauza ca nu acorda prioritate pietonului. Ea sta ... citeste toata stirea