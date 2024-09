VIDEO Sofer clujean cu AUDI filmat cand depaseste inconstient coloana in curba: "Uite asa ne trezim cu el pe contrasens si ne trimite la Sfantu Petru"

Sofer clujean cu Audi surprins depasind coloana pe linie continua - pune in pericol vietile participantilor la traficUn sofer din Cluj, aflat la volanul unui Audi, a fost filmat in timp ce efectua o manevra extrem de periculoasa pe sosea, depasind mai multe masini deodata pe linie continua, in curba, si punand in pericol vietile celorlalti participanti la trafic. In imagini se poate observa cum soferul ignora orice norma de siguranta si se aventureaza pe contrasens, la un pas de a provoca un ... citește toată știrea