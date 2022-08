VIDEO Solistul trupei Impex, Andrei Dinescu, prezent la Pata Rat, la festivalul romilor din Cluj: "Favele de dimensiunea asta, n-am mai vazut. E sinistru ce este aici. Ma bucur ca sunt doua zile de bucurie, cu muzica"

Trupa Impex a cantat la Khetane, festivalul comunitatii de romi din Pata Rat, groapa de gunoi a Clujului, in seara a doua a evenimentului. Andrei Dinescu, solistul trupei, spune ca a auzit doar din povesti despre aceasta zona unde traiesc sute de oameni de etnie roma, cu o luna inainte de festival a venit prima data aici si a ramas socat."Stiu orasul. Ultima oara am fost in Cluj cand a murit Rodion, rockerul nebunatic din anii 70. Noi am cantat impreuna, l-am ajutat sa scoata primul disc dupa ... citeste toata stirea